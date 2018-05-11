На Каннском кинофестивале представят документальный фильм о российских детях-героях

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В рамках выставочной программы 71-го Каннского международного фестиваля будет представлен документальный фильм о российских детях-героях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение RT.

«Документальный фильм «Не время для героизма», снятый «Молодой гвардией» ко Дню Героев Отечества в 2017 году, будет представлен в выставочной программе 71-го Каннского международного фестиваля в номинации Short Film Corner», — говорится в сообщении.

Отмечается, что картина получила право присутствия в электронной библиотеке и в каталогах фестиваля.

В фильме рассказывается о семи детях, которые спасали людей из горящих домов, вытаскивали провалившихся под лёд и проявляли героизм в других непростых ситуациях, в том числе и о пятилетнем Евгении Табакове из Ногинска — самом юном кавалере ордена Мужества, защитившем сестру от насильника.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в мае в Московской области начнёт работу проект «Летний кинотеатр».

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