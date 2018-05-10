Драматург Александр Поздняков прокомментировал смерть режиссёра Эрнеста Ясана

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Киновед и драматург Александр Поздняков в беседе с Пятым каналом прокомментировал смерть режиссёра Эрнеста Ясана.

«Это был замечательный человек, большой, настоящий художник. Он был талантлив во всём — не только как режиссёр, не только как актёр. Он начинал как актёр, выступал на театральной сцене», — сказал Поздняков.

По его словам, все фильмы Ясана на слуху у зрителей, все их любят и помнят.

Поздняков также заявил, что режиссёр оставался ярким и позитивно настроенным художником, несмотря на все трагические и драматические истории в жизни.

Ясан скончался на 83-м году жизни в больнице в Санкт-Петербурге после дорожно-транспортного происшествия.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что скончался бард Альфред Тальковский.

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