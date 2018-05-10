Эксперт оценил признание России крупнейшим кинорынком Европы
«Сейчас прокатчики стали гораздо лучше работать как с западным, так и с российским кинематографом», — заявил эксперт.
По его словам, компании вынуждены бороться за зрителей, которые стали разбираться в кино и перестали ходить на плохие фильмы.
Кроме того, отечественное кино составляет конкуренцию американскому, добавил Шнейдеров.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что документальные фильмы из Сербии покажут в Санкт-Петербурге с 10 по 12 мая.