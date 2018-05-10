Эксперт оценил признание России крупнейшим кинорынком Европы

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Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил признание России крупнейшим кинорынком Европы по данным за 2017 год.

«Сейчас прокатчики стали гораздо лучше работать как с западным, так и с российским кинематографом», — заявил эксперт.

По его словам, компании вынуждены бороться за зрителей, которые стали разбираться в кино и перестали ходить на плохие фильмы.

Кроме того, отечественное кино составляет конкуренцию американскому, добавил Шнейдеров.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что документальные фильмы из Сербии покажут в Санкт-Петербурге с 10 по 12 мая.

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