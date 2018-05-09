В столице появится памятник в честь московского народного ополчения

В столице появится памятник четырём дивизиям московского народного ополчения второй волны формирования, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Проект получил одобрение художественно-экспертного совета. Монумент разместят в сквере Дивизий московского народного ополчения на 2-й Песчаной улице.

Как отметил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, это не просто особая страница истории города, а люди, которые отдали всё, чтобы защитить столицу и её жителей от фашистов.

Памятник представляет собой многофигурную скульптуру и гранитную стелу, олицетворяющую боевое знамя.

Ожидается, что монумент установят в 2019 году.

Ранее скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Елена Пасхина в беседе с Пятым каналом рассказала о памятнике авиамеханикам Великой Отечественной войны.