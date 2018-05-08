В музее парка Горького запустят виртуальные туры 9 мая

В музее парка Горького появятся виртуальные туры, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы. Посетить их можно с 9 мая.

Очки дополненной реальности позволят увидеть, каким был парк в советское время.

Например, гости рассмотрят колесо обозрения, парашютную вышку, главный вход парка. Рядом появятся текстовые справки.

Как отметил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, после тестирования технологии в парке Горького такие проекты могут появиться и в других музеях города.

Виртуальные экскурсии также пройдут 19 мая, 1, 10 и 12 июня.

Ранее сообщалось, что тематические концерты пройдут на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах в День Победы.

Также ФАН сообщало, что в Мурманске провели репетицию парада Победы.