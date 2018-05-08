В музее парка Горького запустят виртуальные туры 9 мая
Очки дополненной реальности позволят увидеть, каким был парк в советское время.
Например, гости рассмотрят колесо обозрения, парашютную вышку, главный вход парка. Рядом появятся текстовые справки.
Как отметил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, после тестирования технологии в парке Горького такие проекты могут появиться и в других музеях города.
Виртуальные экскурсии также пройдут 19 мая, 1, 10 и 12 июня.
Ранее сообщалось, что тематические концерты пройдут на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах в День Победы.
Также ФАН сообщало, что в Мурманске провели репетицию парада Победы.