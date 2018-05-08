Скульптор рассказала о памятнике авиамеханикам Великой Отечественной войны
Монумент открыт в Ярославле. Прототипом послужил актёр и ветеран Алексей Смирнов, сыгравший роль механика в фильме «В бой идут одни «старики».
Как отметила Пасхина, ей хотелось, чтобы памятник олицетворял дух простого человека, каким герой был в этой картине.
«Ангел-хранитель ребят, которые улетают в небо, которые приземляются», — заявила скульптор.
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