Тематические концерты пройдут на трёх московских вокзалах в День Победы
Музыкальные коллективы исполнят песни о Великой Отечественной войне.
Кроме того, на площадках будут установлены большие медиаэкраны, на которых покажут парад Победы на Красной площади и праздничный салют.
Главную сцену разместят на Белорусском вокзале, куда в 1945 году прибывали поезда с советскими воинами-победителями.
Ранее руководитель музыкального коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий рассказал RT об истоках и географии исторического марафона «Песни Победы».
Также ФАН сообщало, что в Мурманске провели репетицию парада Победы.