Тематические концерты пройдут на трёх московских вокзалах в День Победы

Тематические концерты пройдут на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах в День Победы, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Музыкальные коллективы исполнят песни о Великой Отечественной войне.

Кроме того, на площадках будут установлены большие медиаэкраны, на которых покажут парад Победы на Красной площади и праздничный салют.

Главную сцену разместят на Белорусском вокзале, куда в 1945 году прибывали поезда с советскими воинами-победителями.

Ранее руководитель музыкального коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий рассказал RT об истоках и географии исторического марафона «Песни Победы».

Также ФАН сообщало, что в Мурманске провели репетицию парада Победы.