Гранты от Минкультуры будут направлены 17 учреждениям культуры в Удмуртии

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Гранты от Министерства культуры России будут направлены 17 учреждениям культуры из Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Как заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр культуры региона Владимир Соловьёв, всего на получение вознаграждения было подано 50 заявок.

Это девять культурно-досуговых учреждений и 11 их сотрудников.

В перечень также попали шесть библиотек, один музей и один дом ремёсел, а также 10 работников библиотек, один сотрудник музея и один сотрудник дома ремёсел.

В 2018 году размер иного межбюджетного трансферта для сельских учреждений культуры республики составил 1,7 млн рублей, а для работников сельских учреждений культуры — 1,2 млн.

Ранее НСН сообщала, что Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений получил около 400 заявок.

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