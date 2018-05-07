В Москве завершили реставрацию дома Мухиной

Короткая ссылка
В Москве завершили комплексную реставрацию дома, где проживала и работала советский скульптор Вера Мухина, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Работы продолжались около двух лет.

Проект двухэтажного здания 1947 года постройки создал архитектор Сергей Замков — брат супруга Мухиной Алексея Замкова. Считается, что сама Мухина также принимала участие в разработке проекта — ей принадлежала идея разделить дом на жилую и рабочую части, которые сообщались между собой.

В восточной части здания живут потомки Мухиной, а западная отдана под мастерские Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря.

В доме установлена современная пожарная сигнализация, сменены система отопления и электрика, укреплён фундамент здания, а также проведены другие работы.

Ранее НСН сообщала, что реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных