Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

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Возле восточного побережья Камчатки в Авачинском заливе зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,0. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

По его словам, подземные толчки зафиксированы утром 7 мая по местному времени. 

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 96 километров в 90 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского», — сообщил представитель ведомства. 

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно, что вблизи Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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