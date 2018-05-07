Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
По его словам, подземные толчки зафиксированы утром 7 мая по местному времени.
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 96 километров в 90 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского», — сообщил представитель ведомства.
В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
Ранее стало известно, что вблизи Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9.