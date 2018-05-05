Власти Москвы поздравили народного артиста России Юрия Назарова с днём рождения

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Юрия Назарова с днём рождения, сообщает m24.

«Актёр большого таланта, вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства, подарили зрителям богатую галерею образов современников», — заявил чиновник.

По его словам, работы Назарова украшают десятки популярных художественных фильмов.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства.

Назаров сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах. Его дебют состоялся в 1954 году. Сам артист считает своим наиболее этапным фильмом картину «Андрей Рублёв».

В марте Nation News сообщало, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил заслуженного артиста России, актёра Театра эстрады имени Аркадия Райкина Николая Поздеева с 60-летием.

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