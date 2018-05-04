В Стрельне ограничат движение из-за велопробега 5 мая

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На некоторых улицах в Стрельне ограничат движение из-за велопробега 5 мая, сообщает Nation News.

Об этом заявили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Велопробег приурочен к празднованию 73-й годовщины Победы, а также к 15-летию образования комендатуры охраны 4-го отдела Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России, передаёт kp.ru.

С 10:30 до 13:00 будет ограничено движение по Портовой и Пристанской улицам и по Нижней дороге, кроме того, движение будет закрыто по Выставочной улице на участке от Портовой до Пристанской улицы.

Ранее сообщалось, что в центре Краснодара ограничивают движение из-за подготовки к параду в честь Дня Победы.

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