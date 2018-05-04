В Москве 4 мая ожидается до +25 °С

В Москве в пятницу, 4 мая, ожидается до +25 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что температура воздуха днём составит +23...+25 °С. Синоптики прогнозируют облачность, без осадков. Скорость порывов ветра местами может достигать 10 м/с. Ранее телеканал «360» рассказал о погоде в Московском регионе на майские праздники.