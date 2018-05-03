Хабенский рассказал о своём герое в фильме «Собибор»

Народный артист России Константин Хабенский рассказал газете «Известия» о своём герое Александре Печерском в фильме «Собибор».

«Нельзя забывать, что мой герой — человек, воспитанный советской властью. В первую очередь его интересуют общество, большие дела, забота о большом коллективе… В меньшей степени — он сам и близкие ему люди», — заявил Хабенский.

Как отметил актёр и режиссёр, для него до сих пор остаётся фантастической ситуация, в которой Печерскому и его соратникам удалось сделать рывок, импровизационный бросок.

По словам Хабенского, он попытался максимально подробно показать, что это получилось благодаря накопившимся чувствам, эмоциям.

«Это был настоящий эмоциональный взрыв, потому что всё можно было просчитать, но расчёт бы просто не сработал без некоего внутреннего накопления», — добавил артист.

Ранее Хабенский рассказал, на кого ориентирован фильм «Собибор».