СМИ: В США могут снять фильм о приходе Трампа к власти

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В США могут снять фильм о приходе американского лидера Дональда Трампа к власти. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
СМИ: В США могут снять фильм о приходе Трампа к власти
  • Reuters

По данным издания, лента может получить название «Ученик». Над написанием сценария к фильму будет работать специальный корреспондент The Vanity Fair Гэбриэл Шерман.

«Будучи журналистом, я писал о Дональде Трампе более 15 лет. Я уже долгое время восхищаюсь его историей», — рассказал он. 

Отмечается, что сюжет картины будет в основном сфокусирован на тех людях, которые оказали влияние на Трампа, например на личности его юриста Роя Кона.

Ранее американский актёр Алек Болдуин рассказал, что будет выступать с пародиями на главу государства вплоть до «импичмента и отставки» лидера страны.

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