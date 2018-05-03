СМИ: В США могут снять фильм о приходе Трампа к власти

В США могут снять фильм о приходе американского лидера Дональда Трампа к власти. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, лента может получить название «Ученик». Над написанием сценария к фильму будет работать специальный корреспондент The Vanity Fair Гэбриэл Шерман.

«Будучи журналистом, я писал о Дональде Трампе более 15 лет. Я уже долгое время восхищаюсь его историей», — рассказал он.

Отмечается, что сюжет картины будет в основном сфокусирован на тех людях, которые оказали влияние на Трампа, например на личности его юриста Роя Кона.

Ранее американский актёр Алек Болдуин рассказал, что будет выступать с пародиями на главу государства вплоть до «импичмента и отставки» лидера страны.