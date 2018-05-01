Медведев поздравил Виталия Мельникова с 90-летием

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России, кинорежиссёра и сценариста Виталия Мельникова с 90-летием.
Медведев поздравил Виталия Мельникова с 90-летием
  • Виталий Мельников
  • © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«В каждой Вашей картине — особый взгляд художника и редкий режиссёрский талант. Ваши работы всегда получаются пронзительными, трогательными, душевными, очень искренними», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

За свою карьеру Виталий Мельников более 20 художественных фильмов. Среди наиболее известных картин режиссёра — «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», мелодрама «Старший сын» по одноимённой пьесе Александра Вампилова.

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