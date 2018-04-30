В Эрмитаже прошло открытие 7-го Международного дня джаза в Петербурге
В Главном штабе Эрмитажа прошло открытие 7-го Международного дня джаза в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН.
В церемонии приняли участие соруководители мероприятия — Херби Хэнкок и Игорь Бутман.
С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Георгий Полтавченко.
Музыканты на открытии исполнили композицию Хэнкока «Хамелеон».
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал о джазовом фестивале в Новокузнецке.
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