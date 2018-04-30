В Эрмитаже прошло открытие 7-го Международного дня джаза в Петербурге

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В Главном штабе Эрмитажа прошло открытие 7-го Международного дня джаза в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН.

В церемонии приняли участие соруководители мероприятия — Херби Хэнкок и Игорь Бутман.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Георгий Полтавченко.

Музыканты на открытии исполнили композицию Хэнкока «Хамелеон».

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал о джазовом фестивале в Новокузнецке.

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