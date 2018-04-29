СМИ: Австралия направит $500 млн на программу защиты кораллов Большого барьерного рифа

Власти Австралии готовы направить $500 млн на программу защиты кораллов Большого барьерного рифа от последствий глобального изменения климата и загрязнения водных ресурсов. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

По данным издания, данная сумма является самой крупной за всю историю борьбы австралийской стороны с негативными изменениями, которые касаются кораллов Большого барьерного рифа.

Turnbull govt to deliver the largest single environmental protection package in Australian history in effort to protect the Great Barrier Reef https://t.co/GMYDxswLRX | #auspol — The Sydney Morning Herald (@smh) 28 апреля 2018 г.

Также отмечается, что сумма будет отражена с федеральном бюджете в мае. О выделении средств будет сообщено в воскресенье, 29 апреля.

Кроме того, специалисты в ходе запланированных работ будут заниматься, в том числе исследованиями по восстановлению рифа и борьбой с морскими звездами, уничтожающими кораллы.



Премьер-министр страны Малкольм Тёрнбулл назвал риф национальным достоянием, которое приносит австралийской экономике прибыль в размере $6,4 млрд в год, а также обеспечивает 64 тыс. рабочих мест.



По данным издания, Большой барьерный риф за последние 30 лет потерял почти половину кораллов из-за загрязнения окружающей среды.