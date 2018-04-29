СМИ: Австралия направит $500 млн на программу защиты кораллов Большого барьерного рифа

Короткая ссылка
Власти Австралии готовы направить $500 млн на программу защиты кораллов Большого барьерного рифа от последствий глобального изменения климата и загрязнения водных ресурсов. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

По данным издания, данная сумма является самой крупной за всю историю борьбы австралийской стороны с негативными изменениями, которые касаются кораллов Большого барьерного рифа.

Также отмечается, что сумма будет отражена с федеральном бюджете в мае. О выделении средств будет сообщено в воскресенье, 29 апреля.

Кроме того, специалисты в ходе запланированных работ будут заниматься, в том числе исследованиями по восстановлению рифа и борьбой с морскими звездами, уничтожающими кораллы.

Премьер-министр страны Малкольм Тёрнбулл назвал риф национальным достоянием, которое приносит австралийской экономике прибыль в размере $6,4 млрд в год, а также обеспечивает 64 тыс. рабочих мест.

По данным издания, Большой барьерный риф за последние 30 лет потерял почти половину кораллов из-за загрязнения окружающей среды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных