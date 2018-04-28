«Ленфильм» 30 апреля представит картины из своей золотой коллекции

Короткая ссылка
«Ленфильм» представит картины из своей золотой коллекции 30 апреля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Мероприятие будет организовано в честь 100-летия Петроградского кинокомитета.

Запланированы показы таких фильмов, как «Полосатый рейс», «Чапаев», «Человек-амфибия». Перед каждым сеансом зрители увидят короткометражную ленту о съёмках картины.

Также состоятся экскурсии по выставочному пространству «Ленфильма».

Петроградский кинокомитет был создан 30 апреля 1918 года. Во времена СССР эту дату считали днём рождения студии.

В январе НСН сообщала, что в Севастополе откроют филиал «Ленфильма».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных