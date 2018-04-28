«Ленфильм» 30 апреля представит картины из своей золотой коллекции
Мероприятие будет организовано в честь 100-летия Петроградского кинокомитета.
Запланированы показы таких фильмов, как «Полосатый рейс», «Чапаев», «Человек-амфибия». Перед каждым сеансом зрители увидят короткометражную ленту о съёмках картины.
Также состоятся экскурсии по выставочному пространству «Ленфильма».
Петроградский кинокомитет был создан 30 апреля 1918 года. Во времена СССР эту дату считали днём рождения студии.
В январе НСН сообщала, что в Севастополе откроют филиал «Ленфильма».