«Ленфильм» 30 апреля представит картины из своей золотой коллекции

«Ленфильм» представит картины из своей золотой коллекции 30 апреля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Мероприятие будет организовано в честь 100-летия Петроградского кинокомитета.

Запланированы показы таких фильмов, как «Полосатый рейс», «Чапаев», «Человек-амфибия». Перед каждым сеансом зрители увидят короткометражную ленту о съёмках картины.

Также состоятся экскурсии по выставочному пространству «Ленфильма».

Петроградский кинокомитет был создан 30 апреля 1918 года. Во времена СССР эту дату считали днём рождения студии.

В январе НСН сообщала, что в Севастополе откроют филиал «Ленфильма».