Российские пользователи сообщают о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»
Пользователи в России сообщают о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте».
- globallookpress.com
- © vk.com/about
Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает отключения интернет-ресурсов.
Как отмечается, пользователи жалуются на проблемы при входе в аккаунт, сбои в работе сайта и при отправке сообщений.
18 апреля сообщалось, что часть пользователей «ВКонтакте» столкнулись со сбоями в работе соцсети.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: