Российские пользователи сообщают о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»

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Пользователи в России сообщают о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте».
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»
  • globallookpress.com
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Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает отключения интернет-ресурсов.

Как отмечается, пользователи жалуются на проблемы при входе в аккаунт, сбои в работе сайта и при отправке сообщений.

18 апреля сообщалось, что часть пользователей «ВКонтакте» столкнулись со сбоями в работе соцсети.

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