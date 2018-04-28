Российские пользователи сообщают о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»

Пользователи в России сообщают о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте».

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает отключения интернет-ресурсов.

Как отмечается, пользователи жалуются на проблемы при входе в аккаунт, сбои в работе сайта и при отправке сообщений.

18 апреля сообщалось, что часть пользователей «ВКонтакте» столкнулись со сбоями в работе соцсети.