На фасаде Манежа в Москве покажут световые фильмы о городах-героях

На фасаде выставочного зала «Манеж» в Москве покажут световые фильмы о девяти городах-героях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра столицы.

Акция будет проходить с 1 по 11 мая в вечернее время.

Показы посвятят Москве, Санкт-Петербургу (Ленинграду), Волгограду (Сталинграду), Керчи, Севастополю, Новороссийску, Туле, Мурманску и Смоленску.

С помощью мощных проекторов на фасаде Манежа представят сцены героического прошлого этих городов.

«Зрители увидят руины разрушенных зданий, марш колонн бронетехники и залпы будто бы оживших артиллерийских орудий», — отмечается в сообщении.

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