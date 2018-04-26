Сад лекарственных растений откроют в музее-заповеднике «Царицыно» 1 июня

Сад лекарственных растений откроют в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве 1 июня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Посетители смогут увидеть около 100 видов многолетников и однолетников, например лаванду, базилик, лесную герань, клубнику, землянику и смородину.

Как заявила генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина, в усадебной традиции XVII—XVIII веков были широко распространены лекарственные огороды.

По периметру сада разместят живую изгородь из японской спиреи.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Царицыно» отреставрируют пять объектов.

Также Nation News сообщало, что фонтаны в Петергофе заработают с 28 апреля.