Сад лекарственных растений откроют в музее-заповеднике «Царицыно» 1 июня
Посетители смогут увидеть около 100 видов многолетников и однолетников, например лаванду, базилик, лесную герань, клубнику, землянику и смородину.
Как заявила генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина, в усадебной традиции XVII—XVIII веков были широко распространены лекарственные огороды.
По периметру сада разместят живую изгородь из японской спиреи.
Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Царицыно» отреставрируют пять объектов.
Также Nation News сообщало, что фонтаны в Петергофе заработают с 28 апреля.