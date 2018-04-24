В Петербурге установят мемориальную доску писателю Даниилу Гранину

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В Санкт-Петербурге на фасаде дома №8 на Малой Посадской улице установят мемориальную доску писателю Даниилу Гранину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора города Владимира Кириллова.
В Петербурге установят мемориальную доску писателю Даниилу Гранину
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov/Russian Look

«Сегодня на заседании совета по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга принято единогласное решение об установке мемориальной доски на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице, где проживал писатель. Соответствующее постановление будет издано в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти и праздновании 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина. 

Писатель, в чьём творчестве одной из центральных тем была Великая Отечественная война, в которой он участвовал, скончался 5 июля 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

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