В Петербурге установят мемориальную доску писателю Даниилу Гранину

В Санкт-Петербурге на фасаде дома №8 на Малой Посадской улице установят мемориальную доску писателю Даниилу Гранину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора города Владимира Кириллова.

«Сегодня на заседании совета по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга принято единогласное решение об установке мемориальной доски на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице, где проживал писатель. Соответствующее постановление будет издано в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти и праздновании 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина.

Писатель, в чьём творчестве одной из центральных тем была Великая Отечественная война, в которой он участвовал, скончался 5 июля 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.