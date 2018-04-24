«День без турникетов» состоится в Москве 11 и 12 мая

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Познавательная городская акция «День без турникетов» пройдёт в Москве 11 и 12 мая, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра.

Организатор акции — Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.

Участники смогут ознакомиться с работой высокотехнологичных предприятий, встретиться с известными фотографами, артистами и журналистами, присоединиться к перформансам на территории производственных комплексов.

Как заявила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, на этот год запланировано как минимум четыре акции «День без турникетов». Они получили поддержку более 100 предприятий.

Ранее m24 сообщало, что названы даты проведения фестиваля «Московская весна а сappella».

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