Башмет рассказал о сотрудничестве с Хабенским

В Государственном Кремлёвском дворце 22 апреля прошёл концерт Юрия Башмета и Константина Хабенского в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы». Артисты рассказали RT, с чего началось их сотрудничество и чем они руководствовались при выборе произведений.

В первом отделении концерта зрители услышали квартет Франца Шуберта «Смерть и девушка», во время исполнения которого Хабенский прочёл отрывки из пьесы Альбера Камю «Калигула».

По словам Башмета, идея взять в разработку эти два произведения принадлежала Хабенскому.

«Вообще, он (Хабенский. — RT) — трудоголик, очень ответственный человек и очень музыкальный. Я думал: как же будет с темпом, паузами и акцентами? А оказалось, что он настолько хорошо знает партитуру, что… импровизация у нас вполне возможна», — отметил дирижёр.

Он подчеркнул, что это произведение Шуберта — шедевр, причём очень сложный в исполнении.

«Существуют в истории музыки в мире буквально три записи — так это трудно. Это произведение (композитор и дирижёр Густав. — RT) Малер сделал для оркестра, но оркестры не осмеливаются играть», — пояснил Башмет.

Хабенский, в свою очередь, добавил, что пьеса «Калигула» сама по себе является очень эмоциональной вещью.

«Во время прочтения — я уже не говорю о драматическом исполнении в разных спектаклях — это пьеса, которая живёт, это тема, которая живёт до сих пор во мне. Когда я услышал Шуберта, я понял, что без этой музыки в воплощении немного другом, но тоже сценическом, мне не обойтись», — рассказал артист.

Также Башмет и Хабенский признались RT, что волнуются перед выходом на сцену.

«Давид Фёдорович Ойстрах сказал, что начинает волноваться перед выходом на сцену, когда чувствует, что не волнуется. Тут он начинает волноваться, поскольку, если это волнение открывается на сцене, оно становится плохо управляемым. Поэтому нужно волноваться, и это всегда практически происходит», — заключил дирижёр.

Ранее Константин Хабенский рассказал RT о съёмках фильма «Собибор».