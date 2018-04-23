Владимир Меньшов рассказал о редкостном даре Нины Дорошиной

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Режиссёр и актёр Владимир Меньшов рассказал о редком даре актрисы Нины Дорошиной, сообщают «Аргументы неделi».

«Она была любимицей Олега Николаевича Ефремова, и не без оснований, потому что у неё был редкостный дар и простоты в общении, и какой-то особенной восхитительности», — заявил он.

По его словам, Дорошина создала некую матрицу русской женщины, с её наивностью, хитростью, вздорностью, любовью.

Как отметил Меньшов, именно фильм «Любовь и голуби» сделал актрису столь узнаваемой, настоящей народной любимицей.

Смерть Дорошиной режиссёр назвал огромной потерей.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Нина Дорошина будет похоронена в Москве на Пятницком кладбище во вторник, 24 апреля.

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