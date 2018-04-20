В пятницу, 20 апреля, в работе сети микроблогов Twitter произошёл сбой, в настоящее время проблема решена. Об этом сообщает служба поддержки сервиса.

«Ранее сегодня пользователи не могли отправить твиты примерно 30 минут. Мы разрешили внутреннюю проблему, сожалеем о произошедшем сбое», — говорится в сообщении.

Это уже второй случай за неделю, когда в работе Twitter произошёл сбой.

17 апреля аналогичная проблема была решена в течение двух часов.