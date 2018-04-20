В работе Twitter произошёл сбой

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В пятницу, 20 апреля, в работе сети микроблогов Twitter произошёл сбой, в настоящее время проблема решена. Об этом сообщает служба поддержки сервиса.
В работе Twitter произошёл сбой
  • Reuters

«Ранее сегодня пользователи не могли отправить твиты примерно 30 минут. Мы разрешили внутреннюю проблему, сожалеем о произошедшем сбое», — говорится в сообщении.

Это уже второй случай за неделю, когда в работе Twitter произошёл сбой.

17 апреля аналогичная проблема была решена в течение двух часов.

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