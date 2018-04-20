Шарль Азнавур рассказал о своём отношении к современной эстраде

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Французский шансонье Шарль Азнавур рассказал о своём отношении к современной эстраде, сообщает газета «Известия».

«Я люблю быть в курсе последних событий и слежу за новым поколением артистов. Пару лет назад я записал песню с Zaz. Она напоминает мне Эдит Пиаф, у неё свой стиль, своя энергетика», — заявил Азнавур.

По его словам, ошибка многих молодых артистов заключается в том, что они пытаются повторить Селин Дион или Уитни Хьюстон, а не предлагают миру что-то новое.

Азнавур также выразил сожаление в связи с тем, что авторы перестали придавать значение стихам, тогда как именно слова являются залогом долголетия и успеха песни на мировом уровне.

Ранее композитор Мишель Легран рассказал о своём концерте в Москве.

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