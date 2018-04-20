В Москве 20 апреля ожидается до +14 °С
В Москве в пятницу, 20 апреля, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что днём температура воздуха составит +12…+14 °С.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Скорость порывов ветра местами может достигать 10 м/с.
Ранее сообщалось о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля.
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