В Москве 20 апреля ожидается до +14 °С

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В Москве в пятницу, 20 апреля, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что днём температура воздуха составит +12…+14 °С.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Скорость порывов ветра местами может достигать 10 м/с.

Ранее сообщалось о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля.

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