Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-го Венецианского кинофестиваля

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Мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо станет председателем жюри 75-го Венецианского кинофестиваля, который пройдёт с 29 августа по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Венецианской биеннале.
Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-го Венецианского кинофестиваля
  • globallookpress.com
  • © Birdie Thompson/AdMedia

Отмечается, что соответствующее решение было принято советом директоров биеннале под председательством Паоло Баратты.

«Быть председателем жюри в Венеции — это огромная честь и ответственность, которую я принимаю с уважением и благодарностью. Венецианский кинофестиваль является окном в мировое кино, возможностью отметить его силу и культурную значимость», — сказал режиссёр.

Фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо был удостоен главной награды прошлого Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва святого Марка». Сейчас эта картина является лидером по числу номинаций на премию «Оскар».

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