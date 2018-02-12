Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-го Венецианского кинофестиваля

Мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо станет председателем жюри 75-го Венецианского кинофестиваля, который пройдёт с 29 августа по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Венецианской биеннале.

Отмечается, что соответствующее решение было принято советом директоров биеннале под председательством Паоло Баратты.

«Быть председателем жюри в Венеции — это огромная честь и ответственность, которую я принимаю с уважением и благодарностью. Венецианский кинофестиваль является окном в мировое кино, возможностью отметить его силу и культурную значимость», — сказал режиссёр.

Фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо был удостоен главной награды прошлого Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва святого Марка». Сейчас эта картина является лидером по числу номинаций на премию «Оскар».