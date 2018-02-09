В Московском зоопарке появились птенцы пингвина Гумбольдта

В Московском зоопарке появились птенцы перуанского пингвина, также известного как пингвин Гумбольдта, сообщает m24.

Этот вид находится под угрозой вымирания.

Четыре птенца вылупились в начале января. Основную часть времени они проводят в гнезде в одной из пещер тёплого вольера в Доме птиц. Через месяц пингвинята научатся плавать. В неволе они могут прожить более 30 лет. Их основной рацион — рыба салака.

«Перевести птенцов на самостоятельное кормление — это задача не из лёгких. Нашим зоологам предстоит долгая работа, чтобы молодые пингвины научились брать еду у них из рук», — заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Это не первое потомство, которое появляется в зоосаде у перуанских пингвинов, внесённых в Международную Красную книгу. Их стая в зоосаде насчитывает 20 особей. Птенцы появлялись и в 2017 году. Тогда родились шесть пингвинят.

Ранее НСН сообщала, что Московский зоопарк проведёт бесплатные экскурсии в честь своего 154-летия.