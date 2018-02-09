Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
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«Погоду в выходные будет определять периферия Сибирского антициклона. Погода будет довольно спокойной, с небольшим снежком, но будет преобладать облачность», — рассказала Позднякова.
Как ожидается, скорость юго-восточного ветра составит 5—10 м/с.
Днём температура воздуха будет -3...-5 °С.
Ранее портал m24.ru передавал, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.