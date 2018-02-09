Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

В Москве 10—11 февраля ожидается облачная погода, небольшой снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

«Погоду в выходные будет определять периферия Сибирского антициклона. Погода будет довольно спокойной, с небольшим снежком, но будет преобладать облачность», — рассказала Позднякова.

Как ожидается, скорость юго-восточного ветра составит 5—10 м/с.

Днём температура воздуха будет -3...-5 °С.

Ранее портал m24.ru передавал, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.