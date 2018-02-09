Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Короткая ссылка
В Москве 10—11 февраля ожидается облачная погода, небольшой снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Погоду в выходные будет определять периферия Сибирского антициклона. Погода будет довольно спокойной, с небольшим снежком, но будет преобладать облачность», — рассказала Позднякова.

Как ожидается, скорость юго-восточного ветра составит 5—10 м/с.

Днём температура воздуха будет -3...-5 °С.

Ранее портал m24.ru передавал, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru