У берегов Финляндии вскоре откроется доступный только для женщин остров

Американка Кристина Рот приобрела частный остров у берегов Финляндии, который вскоре станет своеобразным курортом, посетить который смогут только женщины.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что проект под названием SuperShe представляет собой ультра-люксовый отдых «ориентированный на здоровье».

По словам предпринимательницы, мужчины отвлекают девушек от отдыха. В частности, завидев «милого парня» они начинают слишком концентрироваться на своём внешнем виде, а не на расслаблении, поэтому она и придумала данный проект.

«Стоит только появиться милому мужчине, как девушки тут же хватаются за губные помады», — заявила она.

Рот добавляет, что не испытывает негатива к мужскому полу, просто такова первоначальная идея курорта. Она также допускает, что в будущем и мужчины смогут посещать остров.

Уточняется, что на острове площадью 8,4 акров будет десять хижин и спа-салон. Кроме того будут проводиться занятия по йоге и мастер-классы по кулинарии.





