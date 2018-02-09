У берегов Финляндии вскоре откроется доступный только для женщин остров
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что проект под названием SuperShe представляет собой ультра-люксовый отдых «ориентированный на здоровье».
По словам предпринимательницы, мужчины отвлекают девушек от отдыха. В частности, завидев «милого парня» они начинают слишком концентрироваться на своём внешнем виде, а не на расслаблении, поэтому она и придумала данный проект.
«Стоит только появиться милому мужчине, как девушки тут же хватаются за губные помады», — заявила она.
Рот добавляет, что не испытывает негатива к мужскому полу, просто такова первоначальная идея курорта. Она также допускает, что в будущем и мужчины смогут посещать остров.
Уточняется, что на острове площадью 8,4 акров будет десять хижин и спа-салон. Кроме того будут проводиться занятия по йоге и мастер-классы по кулинарии.