Фильм Серебренникова про Цоя будет завершён весной 2018 года

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» будет завершён весной 2018 года, сообщается в поступившем в RT пресс-релизе.

Продюсер картины Илья Стюарт подчеркнул, что ещё в августе Серебренников успел отснять в Санкт-Петербурге почти весь необходимый материал.

«Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссёра и по ранее проведённым репетициям. Мы очень ценим поддержку французских коллег и очень рады, что приближаемся к завершению фильма. И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссёром», — добавил он.

Международные права на продажу фильма были приобретены французской кинокомпанией Charades, он также получил одобрение французского Национального центра кинематографии CNC.

Отмечается, что сюжет картины основан на малоизвестных фактах биографии музыканта Виктора Цоя.

Ранее на kp.ru сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», прокомментировала ситуацию с Серебренниковым.