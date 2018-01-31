В Москве проходит выставка в честь 30-летия первого международного аукциона в СССР

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В музее современного искусства «Гараж» в Москве проходит выставка «Ставки на гласность», посвящённая 30-летию первого международного аукциона в СССР, сообщает газета «Известия».

Торги состоялись 7 июля 1988 года и вошли в историю отечественного искусства. Новая выставка воссоздаёт атмосферу аукциона.

Среди главных экспонатов — «Фундаментальный лексикон»: 32 холста, на каждом из которых изображены по два советских типажа: демонстрант и учительница, спортсмен и милиционер.

В настоящее время произведение принадлежит немецким коллекционерам.

Также представлена работа «Всё о нём» из коллекции Третьяковской галереи. Кроме того, на выставке можно увидеть гуашь Варвары Степановой, итоговый список продаж, репринт каталога.

Ранее «Дни.ру» сообщало, что в Москве и Санкт-Петербурге проходит выставка «История легенды. Шемякин и Высоцкий».

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