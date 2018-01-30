Фестиваль фламенко пройдёт в Москве с 14 по 17 февраля
Фестиваль Flamencura состоится в Москве в третий раз, сообщает «Утро.ру». Он будет проходить с 14 по 17 февраля.
Хедлайнерами стали испанские кантаоры Пабло Олива и Давид де Хосе, а также гитарист, пианист и композитор, президент фестиваля Алексей Стародубцев и его коллектив Flamencura.
В качестве площадок выбраны Испанский культурный центр имени Сервантеса, клуб Алексея Козлова и концертный зал Центрального дома художника.
Ранее «Дни.ру» сообщала, что танцевальное шоу «Легенды Грузии» покажут в Москве в феврале.
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