Стали известны лауреаты премии «Золотой орёл»

Стали известны имена лауреатов российской кинонаграды «Золотой орёл». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что премию в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Салют–7».

Лучшей актрисой стала Ирина Горбачёва, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия».

Евгений Миронов стал лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в картине Дмитрия Киселёва «Время первых».

«Золотого орла» также получил Андрей Звягинцев как лучший режиссёр за фильм «Нелюбовь».

Лучшим телевизионным фильмом стала «Анна Каренина» Карена Шахназарова, лучшим сериалом — «Оптимисты» Алексея Попогребского.

Ранее НСН передавала, что церемония вручения премии «Золотой орёл» пройдёт в павильоне «Мосфильма».