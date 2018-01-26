В Москве пройдёт вручение премии «Золотой орёл»

В павильоне «Мосфильма» пройдёт церемония вручения премии «Золотой орёл», сообщает НСН.

Лучшим фильмом могут стать «Аритмия», «Большой», «Время первых», «Нелюбовь» или «Салют-7».

В режиссёрской номинации, в частности, представлены Андрей Звягинцев, Борис Хлебников, Валерий Тодоровский.

На приз за лучшую мужскую роль претендуют Александр Яценко, Владимир Вдовиченков, Евгений Миронов.

Обладательницей награды за лучшую женскую роль может стать Алиса Фрейндлих, Ирина Горбачёва или Марина Неёлова.

Премиями также будут отмечены лучшие сериалы, анимационные и короткометражные фильмы.

Ранее продюсер фильма «Нелюбовь» Александр Роднянский заявил, что у картины «хорошие боевые шансы» на премию «Оскар» американской киноакадемии.