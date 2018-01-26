Мацуев рассказал о концерте в Давосе с юными стипендиатами фонда «Новые имена»

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Пианист Денис Мацуев в разговоре с RT рассказал о совместном с юными стипендиатами фонда «Новые имена» концерте в Давосе.

«Я очень рад находиться здесь. Это моё третье выступление в Давосе. Для каждого концерта я готовлю что-то особенное», — заявил Мацуев.

По словам музыканта, в этом году он представил новую команду, куда вошли стипендиаты фонда «Новые имена».

«Это фантастические юные ребята, коллеги, которые будут исполнять абсолютно серьёзные произведения, в том числе Шопена, Рахманинова, Прокофьева, Чайковского и других. Самый молодой из них — Елисей Мысин, ему шесть лет. Он является победителем многих конкурсов», — сказал пианист.

Он отметил, что Елисей — «серьёзный музыкант», который выбирает интересные программы для каждого выступления. По словам Мацуева, в концерте также приняли участие 11-летняя Соня Тюрина и 14-летняя Варвара Кутузова.

«Они потрясающие таланты», — подчеркнул пианист.

Ранее российский пианист Денис Мацуев в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказал RT о важности роли молодого поколения в развитии музыки и культуры, а также отметил, что классическая музыка, несмотря на политическую обстановку, становится целительным явлением для людей.

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