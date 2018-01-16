В МЧС предупредили жителей Магаданской области о 50-градусных морозах

ГУ МЧС по Магаданской области предупредило, что 17 января температура воздуха в регионе может опуститься до -50 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство.

По данным синоптиков, 17 января в континентальной части области ночью ожидается температура воздуха -50...-45 °С, днём она составит до -40 °С.

В МЧС рекомендовали поменьше находиться на улице, а также не оставлять без присмотра топящуюся печь.

Ранее сообщалось, что в ряде школ Магаданской области отменили занятия в связи с низкими температурами.

Также URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийске уроки для учеников младших классов, обучающихся в первую и вторую смены, отменили из-за холодной погоды.