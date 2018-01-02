Поэт Александр Вулых рассказал о звонке Аллы Пугачёвой после сообщений о плагиате
Об этом сообщает kp.ru.
По словам Вулых, Пугачёва сказала, что узнала о похожести двух песен только от него.
«Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт раздувать не хотим. Алла здесь не виновата», — сказал Вулых.
Он добавил, что «вся ответственность на композиторе и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир».
Отмечается, что поэт удалил запись со своей страницы в Facebook.
Песня «Я летала» была представлена на «Новогоднем огоньке».
В начале сентября музыкант Андрей Макаревич обвинил британскую группу Radiohead в копировании клипа «Машины времени» на песню «Место, где свет». Позднее сообщалось, что данное заявление было шуткой.