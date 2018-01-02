Поэт Александр Вулых рассказал о звонке Аллы Пугачёвой после сообщений о плагиате

Поэт Александр Вулых рассказал, что певица Алла Пугачёва позвонила ему после того, как он опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о схожести её новой песни «Я летала», написанной молодым автором Олегом Влади, и хита Игоря Саруханова «Придуманная любовь».

Об этом сообщает kp.ru.

По словам Вулых, Пугачёва сказала, что узнала о похожести двух песен только от него.

«Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт раздувать не хотим. Алла здесь не виновата», — сказал Вулых.

Он добавил, что «вся ответственность на композиторе и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир».

Отмечается, что поэт удалил запись со своей страницы в Facebook.

Песня «Я летала» была представлена на «Новогоднем огоньке».

В начале сентября музыкант Андрей Макаревич обвинил британскую группу Radiohead в копировании клипа «Машины времени» на песню «Место, где свет». Позднее сообщалось, что данное заявление было шуткой.