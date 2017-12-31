Названа дата прощания с актёром Александром Шавриным

Прощание с актёром Александром Шавриным, скончавшимся на 58-м году жизни, пройдёт во вторник, 2 января, в Театре имени Владимира Маяковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Олесю Вартанову.

«Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов Театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января 2018 года в Театре Маяковского. Отпевание пройдёт в церкви Малого Вознесения», — сказали в театре.

Александр Шаврин скончался 30 декабря после продолжительной болезни. Актёру было 57 лет.

На сцене Театра имени Владимира Маяковского Шаврин создал более 20 образов. Также он сыграл в ряде кинокартин и сериалов, в том числе в телесериале «Бедная Настя».