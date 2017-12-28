В московском метро открылся каток

В Московском метрополитене открылся бесплатный каток, сообщает НСН. Он расположен в переходе со станции «Ленинский проспект» на «Площадь Гагарина» МЦК.

Как отметило руководство метро, ледовая площадка не мешает проходу пассажиров. Там же можно бесплатно взять коньки напрокат.

Каток вмещает до 30 человек. Он будет работать до 10 января с 10:00 до 22:00, 31 декабря — до 21:00, а 1 января начнёт работу в 11:00.

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