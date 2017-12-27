Новогодний забег в купальниках пройдёт в Чебоксарах 30 декабря

Акция «Новогодний закал-пробег» впервые пройдёт в Чебоксарах, сообщает kp.ru. Она запланирована на 30 декабря.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Основное условие — отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья.

Длина дистанции составляет 1 км. Бежать нужно будет вокруг акватории Чебоксарского залива.

Мужчинам нужно быть в головном уборе, перчатках/варежках, шортах, а женщинам — в купальнике или футболке с открытыми рукавами, а также в шортах, головном уборе, перчатках/варежках. Приветствуются и лёгкие новогодние костюмы.

После забега ожидается чаепитие и баня для всех участников забега.

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