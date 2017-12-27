Землетрясение магнитудой 4,8 произошло вблизи японского острова Хонсю

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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло вблизи восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным службы, подземные толчки были зафиксированы на глубине 70 км в 13:05 UTC (16:05 мск).

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 4,2 на севере Ирана погиб один человек, 75 пострадали.

Также землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Соломоновых островов.

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