Балерина Любовь Андреева встретилась с участниками шоу «Ты супер! Танцы» в Петербурге

Прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева встретилась с участниками шоу «Ты супер! Танцы».

«Все дети очень талантливые... У меня сердце замирало от сложнейших, практически цирковых приёмов в их танцах. Пусть продолжают танцевать, и у них всё получится», — сказала балерина.

Андреева также дала детям несколько советов по поводу того, как справиться с волнением перед выходом на сцену.

Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, призван объединить таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарить детям шанс исполнить заветные мечты.