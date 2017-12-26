В Канаде умерла сыгравшая в фильме «Звуки музыки» актриса Хезер Мензес
В канадском городе Франкфорд, провинция Онтарио, умерла 68-летняя актриса Хезер Мензес, сыгравшая роль Луизы фон Трапп в мюзикле 1965 года «Звуки музыки». Об этом сообщает Variety.
По слова сына Мензес, у его матери недавно диагностировали рак.
Heather Menzies-Urich, who played Louisa in #TheSoundofMusic, has died https://t.co/iwFMD5O17wpic.twitter.com/XoV2E7EfFr— Variety (@Variety) 25 декабря 2017 г.
Он добавил, что актриса умерла в рождественский вечер, в окружении своих родных и близких.
Ранее сообщалось, что отец Мэтта Дэймона — Кент Дэймон — скончался в возрасте 74 лет.
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