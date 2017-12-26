В Канаде умерла сыгравшая в фильме «Звуки музыки» актриса Хезер Мензес

В канадском городе Франкфорд, провинция Онтарио, умерла 68-летняя актриса Хезер Мензес, сыгравшая роль Луизы фон Трапп в мюзикле 1965 года «Звуки музыки». Об этом сообщает Variety.

По слова сына Мензес, у его матери недавно диагностировали рак.

Он добавил, что актриса умерла в рождественский вечер, в окружении своих родных и близких.

Ранее сообщалось, что отец Мэтта Дэймона — Кент Дэймон — скончался в возрасте 74 лет.