В Крыму выбрали лучшего Деда Мороза

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В Евпатории прошёл республиканский фестиваль-конкурс «Санта-Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Победу одержал житель Нижнегорского района, участник театра ростовых кукол Роман Новиков.

На втором месте — его земляк Александр Киселёв, на третьем — Василий Овчинников из Раздольненского района.

Титул «Снегурочка — 2018» достался жительнице Евпатории Ирине Кох.

Ранее сообщалось, что свыше 2 тыс. Дедов Морозов приняли участие в параде, который прошёл в субботу, 16 декабря, в Рыбинске.

Также URA.RU передавало, что в Кургане появилась возможность бесплатно получить ёлку.

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