В Крыму выбрали лучшего Деда Мороза
В Евпатории прошёл республиканский фестиваль-конкурс «Санта-Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Победу одержал житель Нижнегорского района, участник театра ростовых кукол Роман Новиков.
На втором месте — его земляк Александр Киселёв, на третьем — Василий Овчинников из Раздольненского района.
Титул «Снегурочка — 2018» достался жительнице Евпатории Ирине Кох.
Ранее сообщалось, что свыше 2 тыс. Дедов Морозов приняли участие в параде, который прошёл в субботу, 16 декабря, в Рыбинске.
Также URA.RU передавало, что в Кургане появилась возможность бесплатно получить ёлку.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.