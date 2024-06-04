Жителей Курганской области предупредили о дождях и грозах на неделе

МЧС России по Курганской области предупредило жителей, что в первую неделю лета в регионе ожидаются дожди и грозы, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

На сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС) также предупредили о дождях и грозах.

С 5 по 7 июня средняя дневная температура в регионе — +26 °С. При грозе порывы ветра ожидаются до 15 м/с, а днём 5 июня возможен град.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Московский регион к концу рабочей недели после небольшого затишья вновь вернутся грозы.