Врач Кашух рассказала о полезных диких растениях

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе дикорастущих трав для здоровья.

«В двудомной крапиве в большом количестве содержатся витамины С, В6, В9, В12, придающие бодрости, укрепляющие кости и влияющие на обмен веществ, а также каротин, который помогает заживлению и полезен для зрения и работы мозга — по количеству этого элемента крапива обгоняет морковь», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, также в пищу в виде салата и начинки для пирогов добавляют луговой клевер, сныть и одуванчик, который поддерживает иммунитет, обеспечивает нормальный метаболизм и помогает пищеварению.

«Дикоросы могут быть хорошим дополнением к рациону, но во всём нужна мера. Не стоит их переедать, надеясь на особые лечебные свойства. Во многих дикорастущих растениях содержатся фитохимические вещества, способные навредить организму при частом и обильном употреблении», — заключила врач.

Ранее диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова предупредила, что в арбузах, появляющихся в продаже раньше времени, могут содержаться опасные для здоровья нитраты.