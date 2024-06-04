RT в Telegram
Подпишись

Врач Кашух рассказала о полезных диких растениях

Короткая ссылка
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе дикорастущих трав для здоровья.

«В двудомной крапиве в большом количестве содержатся витамины С, В6, В9, В12, придающие бодрости, укрепляющие кости и влияющие на обмен веществ, а также каротин, который помогает заживлению и полезен для зрения и работы мозга — по количеству этого элемента крапива обгоняет морковь», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, также в пищу в виде салата и начинки для пирогов добавляют луговой клевер, сныть и одуванчик, который поддерживает иммунитет, обеспечивает нормальный метаболизм и помогает пищеварению.

«Дикоросы могут быть хорошим дополнением к рациону, но во всём нужна мера. Не стоит их переедать, надеясь на особые лечебные свойства. Во многих дикорастущих растениях содержатся фитохимические вещества, способные навредить организму при частом и обильном употреблении», — заключила врач.

Ранее диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова предупредила, что в арбузах, появляющихся в продаже раньше времени, могут содержаться опасные для здоровья нитраты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить